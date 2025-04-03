Общегородской субботник пройдет в Дмитрове 5 апреля

Жителей Дмитрова приглашают принять участие в общегородском субботнике, который пройдет 5 апреля. Мероприятие организуют во всех населенных пунктах муниципального округа.

«В прошлый раз, благодаря вашей энергии и сплоченности, субботник прошел на одном дыхании! Приходите семьями, зовите друзей и соседей — когда мы вместе, даже большие задачи решаются легко и с хорошим настроением!» — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Весь необходимый инвентарь для уборки предоставят на месте.

Субботник пройдет в Дмитрове, Яхроме, поселках Новосиньково, Останкино, Подосинки, Орево, совхоза «Буденновец», в рабочих поселках Икша и Некрасовский, в селах Рогачево, Куликово, Орудьево и в деревне Ольявидово .

Подробные адреса и время проведения можно узнать на сайте.

В прошлом субботнике приняли участие 1860 жителей Дмитровского округа. Они привели в порядок парки, скверы, дворы и общественные территории по всему округу.