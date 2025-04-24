Общегородской субботник пройдет в Балашихе 26 апреля

Общегородской субботник, направленный на благоустройство территории, пройдет в Балашихе 26 апреля в 10:00. Центральной площадкой мероприятия станет Владимирский парк в микрорайоне Дзержинского, где участники высадят деревья и приведут в порядок территорию.

Дополнительно уборка пройдет на закрепленных точках в Полтево, Павлино и Саввино. За этими территориями закреплены крупные промышленные предприятия, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании города, которые также примут участие в благоустройстве округа.

Жители могут присоединиться к субботнику и на территориях своих дворов. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию за необходимым инвентарем.

Месячник чистоты в Балашихе стартовал 15 марта. За это время уже привели в порядок дворовые территории, парки, общественные пространства, благоустроили памятники, а также высадили деревья и кустарники.