Общегородской смотр коммунальной техники провели в Чехове

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил общегородской смотр коммунальной техники. В этом сезоне для очистки улиц и общественных пространств задействуют 56 больших и 36 малых снегоуборочных машин.

В городском округе Чехов состоялся общегородской смотр техники. Его провел руководитель муниципалитета Михаил Собакин. На мероприятии свои автопарки представили муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство», управляющие компании и производственный комплекс «Чеховский», компания «Мосавтодор». Предприятия показали также сезонный инвентарь, расходные материалы, спецодежду для сотрудников. Все это используют в уборке улиц и дворов.

С появлением первого снега на машины установят специальное оборудование для уборки и распределители противогололедных материалов. Также к зиме расконсервируют линейные снегопогрузчики и роторные снегоочистители.

По словам Михаила Собакина, при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2023 году автопарк спецтехники увеличили на 14 машин.

«В этом году учреждение „Чеховское благоустройство“ дополнительно закупило восемь единиц техники, среди которых три самосвала „МАЗ“, два фронтальных погрузчика АМКАДОР, один автогрейдер и две комбинированные дорожные машины. До конца года предприятие планирует приобрести еще четыре подметально-уборочных машины», — добавил он.

В этом году на уборку снега выйдут 56 больших и 36 малых снегоуборочных машин. Дополнительно подрядчики привлекут более 20 единиц уборочной техники. Штат из 169 сотрудников учреждения «Чеховское благоустройство» будет контролировать работу машин.

Отметим, что в Чехове для складирования снега уже подготовили семь площадок общей площадью 578 тысяч квадратных метров.

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