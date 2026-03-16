Общегородской проектный семинар по благоустройству прошел в Видном

Встреча прошла в Центральной библиотеке и была посвящена подготовке к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Участники обсудили концепцию обновления улицы Заводской и прилегающих территорий.

Заместитель главы Ленинского городского округа Александр Митряйкин отметил, что семинар организовали, чтобы услышать пожелания жителей еще до начала официального проектирования. Участники разделились на рабочие группы и высказали идеи по озеленению, освещению, зонам отдыха и пешеходным маршрутам. Отдельно прозвучал запрос на создание полноценной велоинфраструктуры.

Модератор семинара Олег Богдан подчеркнул, что цель — сделать территорию удобной для всех: ежедневных пользователей, молодежи и малого бизнеса, включив улицу в современный городской контекст.

У Ленинского округа уже есть успешный опыт участия в конкурсе — в 2025 году муниципалитет победил с проектом реконструкции Советской площади.