Общегородское совещание прошло в Лобне

Итоги работы и планы на ближайшее будущее обсудили на общегородском совещании в администрации городского округа под руководством главы Лобни Анны Кротовой. Основными вопросами повестки стали перспективы благоустройства, развитие образования и городские праздники.

В текущем году закончат реконструкцию памятника «Зенитное орудие» в сквере защитников Москвы. В Центральном парке установят мемориал участникам локальных вооруженных конфликтов, обновят зону отдыха у пруда Москвич, откроют два новых сквера — в микрорайонах Депо и Восточный, модернизируют 15 детских площадок и восемь дворов, отремонтируют и проложат более полусотни тротуаров.

Среди приоритетов — строительство и обновление школ и детских садов, развитие дополнительного образования и поддержка педагогов и школьников. Результаты не могут не радовать: все больше лобненских ребят добиваются успеха как в учебе, так и в творчестве. Ни один городской праздник не обходится без участия талантливых юных артистов.

В Лобне широко отметили Масленицу и День защитника Отечества. Не менее насыщенную программу подготовили к 8 Марта. В весенний марафон включаются все библиотеки, театры, дома культуры и досуговые центры, так что праздник, как всегда в Лобне, будет ярким и запоминающимся.