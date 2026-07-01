Общегородское собрание прошло в Лобне
Общегородское совещание под руководством главы муниципалитета Анны Кротовой прошло в Лобне. Основными вопросами обсуждения стали дороги, транспорт, летняя оздоровительная кампания и перспективы развития здравоохранения.
Общественный транспорт города — новейший в Подмосковье. На три новые маршрута автобусы ушли буквально с завода. Благодаря этому число рейсов теперь достигает почти 2 тысяч в сутки, а общий пассажиропоток увеличен на тысячу. Повышена и транспортная доступность районов города.
«Треть населения нашего города пользуется транспортом. Мы стараемся постоянно уделять этому внимание, делать так, чтобы наш транспорт становился лучше, комфортнее, безопаснее», — подчеркнул первый заместитель главы округа Евгений Аптекин.
Досуг школьников организован и на время летних каникул — созданы пришкольные и загородные лагеря, трудовые бригады. На территориях школ лагеря впервые принимают две смены: первую — в июне, вторую — в июле. Спортивные игры, экскурсии, трехразовое питание и дневной сон — распорядку дня и насыщенности программы позавидуют многие взрослые. Большое внимание уделяют воспитанию патриотизма и изучению истории родного края. Для старших школьников в Лобне будут открыты трудовые бригады. Каждому «трудотрядовцу» гарантируют трудовую книжку и заработную плату.
Ставшая однажды пионером телемедицины Лобненская больница продолжает совершенствовать технологию. Проведено более 2, 5 тысячи телемедицинских консультаций по разным направлениям. Лобненские врачи — первопроходцы и в области искусственного интеллекта.
Помогать, улучшать, содействовать — работа в Лобне предстоит большая, планов впереди — немало.