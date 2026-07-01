Общегородское собрание прошло в Лобне

Общегородское совещание под руководством главы муниципалитета Анны Кротовой прошло в Лобне. Основными вопросами обсуждения стали дороги, транспорт, летняя оздоровительная кампания и перспективы развития здравоохранения.

Общественный транспорт города — новейший в Подмосковье. На три новые маршрута автобусы ушли буквально с завода. Благодаря этому число рейсов теперь достигает почти 2 тысяч в сутки, а общий пассажиропоток увеличен на тысячу. Повышена и транспортная доступность районов города.

«Треть населения нашего города пользуется транспортом. Мы стараемся постоянно уделять этому внимание, делать так, чтобы наш транспорт становился лучше, комфортнее, безопаснее», — подчеркнул первый заместитель главы округа Евгений Аптекин.