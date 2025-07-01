Общегородская церемония вручения аттестатов прошла в Старой Купавне

Документ о среднем образовании вручили выпускникам 11-х классов. Событие собрало учеников, их родителей, педагогов и почетных гостей, став важным моментом в жизни молодых людей, которые завершают школьное обучение.

Церемония состоялась в Сквере боевой славы и объединила выпускников Центров образования № 34 и № 25. Учащиеся получили аттестаты, медали и искренние поздравления от администрации и образовательных учреждений. Среди гостей были депутат Государственной думы Александр Толмачев, заместитель главы Богородского округа Алексей Тимошин и начальник управления образования Евгения Устякина, которые пожелали молодым людям уверенности и смелости на новом пути.

Мероприятие стало настоящим праздником, украсившим город творческими номерами от центра культуры «Акрихин». Кульминацией вечера был вальс выпускников, исполняемый под живую музыку Сергея Виноградова.

Этот выпускной вечер стал не только вручением документов, но и символом единства и новых возможностей для всего города. Участники надеются, что такая церемония станет традицией, укрепляющей взаимосвязь поколений и жителей Старой Купавны.