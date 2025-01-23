Общедомовые собрания в Реутове переведут в онлайн-формат

Ключевой темой еженедельного оперативного совещания с главой Реутова Филиппом Науменко стало проведение общих собраний собственников многоквартирных домов в формате электронного голосования. Такой формат помогает предотвратить фальсификации и повысить прозрачность процесса.
Электронное голосование позволяет жителям удобно участвовать в управлении своим домом, независимо от их местонахождения — будь то отпуск, дача или работа.
Глава города отметил, что в Реутове жители пяти многоквартирных домо уже опробовали такой способ.
Напомним, что пилотный проект по проведению собраний в онлайн-формате уже запущен в 50 городских округах России. Голосование осуществляется через платформу ГИС «ЖКХ» и мобильное приложение «Госуслуги Дом». В Реутове планируют активнее внедрять эту практику, чтобы сделать участие горожан в решении вопросов управления домами более доступным и современным.
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