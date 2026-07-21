Общедомовые счетчики отремонтировали более чем в 100 МКД Подмосковья с января

С начала текущего года в Подмосковье управляющие организации провели ремонт общедомовых приборов учета более чем в 100 многоквартирных домах. Поводом для проведения работ послужили заявки жильцов, которые были направлены через Единую диспетчерскую службу региона.

Общедомовой прибор учета фиксирует суммарное потребление ресурсов — воды, электричества, газа или тепла — в масштабах всего здания. В отличие от него индивидуальные счетчики, смонтированные в каждой отдельной квартире, позволяют жильцам контролировать свои личные расходы с максимальной точностью. Разница между показаниями этих двух типов устройств как раз и составляет тот объем ресурсов, который тратится на содержание общего имущества. Эти затраты распределяются между всеми собственниками и включаются в ежемесячные платежные документы.

Своевременное восстановление работоспособности счетчиков позволяет корректно начислять плату за коммунальные услуги и избегать споров по поводу объемов потребления.

Если жители заметили, что общедомовой прибор учета в их доме вышел из строя, необходимо как можно скорее уведомить об этом управляющую организацию или оставить соответствующую заявку через портал ЕДС Московской области. Вопросы, касающиеся неисправностей индивидуальных счетчиков в квартирах, следует решать непосредственно с ресурсоснабжающей компанией, которая обслуживает данное жилое здание.