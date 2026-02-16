Общедомовой счетчик тепла установили в многоквартирном доме в Дмитрове

Управляющая компания «Решаем вместе» продолжает оснащать многоквартирные дома приборами учета тепловой энергии. Один из таких узлов недавно появился в доме № 52 на улице Космонавтов.

Как отметили в УК, все дома, находящиеся в управлении компании, уже подключены к системе учета теплопотребления. По словам руководителя Елены Соколовой, использование счетчиков выгодно прежде всего жителям. Общедомовые приборы измеряют фактические объемы потребляемой энергии вместо расчетов по нормативам, что позволяет снизить коммунальные платежи до 30% за счет исключения переплат.

Кроме того, приборы учета дают возможность справедливо распределять расходы между жильцами в соответствии с их фактическим потреблением. Ранее расчеты производились на основе общей площади квартиры или количества жильцов, что могло приводить к несправедливому распределению затрат.

Установка узлов учета также позволяет управляющей компании контролировать, соблюдает ли ресурсоснабжающая организация параметры теплоносителя, и оперативно выявлять теплопотери.

Еще один плюс для жителей: в весенне-летний период, когда подача тепла отсутствует, платежей за отопление в квитанциях не будет.