Обряд «Посажение на коня» провели для юных казаков в Богородском округе

Значимое событие для станичного казачьего общества Богородского округа прошло в деревне Тимково в канун Дня Святой Троицы. Обряд «Посажение на коня» провели для юных казачат. Его можно сравнить с крещением.

Событие проводилось в станице впервые, и потому все сопричастные чувствовали большую ответственность. Тем более, что в гостях у богородских казаков были старейшины и начальник штаба Отдельского казачьего общества Московской области, а также гости из Химкинского и Одинцовского казачества.

Все участники отметили красоту и зрелищность самого обряда. Девять казачат провезли на конях, прокатили на казачьей бурке, вручили на память ленту «Я казак» и памятную грамоту о прохождении посвящения.

Особый колорит в этот день подарил ансамбль народной песни «Космические казаки» Дома космонавтов Звездного городка.