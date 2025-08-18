Образовавшийся после грозы бурелом убрали в Богородском округе

Уборка образовавшихся бурелом позволяют улучшить состояние лесного массива и создать более безопасные условия для граждан. К сотрудникам Ногинского лесничества обратились за помощью жители поселка Зеленый Богородского округа.

Местные жители рассказали, что в лесу после грозы на дорожки упали деревья и попросили помочь убрать образовавшийся бурелом. Обозначенный участок территории находился за остановкой автобуса № 37 и далее шел до высоковольтной линии.

В тот же день сотрудниками были приняты оперативные меры. Упавшие деревья распилили и убрали с дорожки. Жители поблагодарили работников Ногинского лесничества за оказанную помощь и отклик.

Также это поможет предотвратить распространение болезней среди деревьев и повысит общую устойчивость леса. Эти меры крайне важны для поддержания здоровья лесных экосистем.

Сотрудники Ногинского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» стремятся создать безопасные и комфортные условия для всех, кто посещает подмосковные леса.