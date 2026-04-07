Образовательный урок о советской доблести провели в Химках

В химкинском кадетском корпусе провели занятие о значении орденов Ленина и Красной звезды. Участниками стали воспитанники, педагоги и представители общественно-политической сферы.

В школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках организовали образовательное занятие, посвященное символам советской доблести. В обсуждении приняли участие муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

Кадетам рассказали, как появились орден Ленина и орден Красной звезды, и какое значение они имели в разные периоды истории. Преподаватели привели примеры людей, удостоенных этих наград, и объяснили, за какие заслуги их вручали.

Орден Ленина считался высшей формой признания достижений в экономике, науке и культуре. Орден Красной звезды вручали за военные подвиги и безупречную службу. Эти награды связаны с конкретными судьбами и поступками, которые стали частью истории страны.

«Каждая награда хранит историю мужества, ответственности и служения Отечеству. Я вижу в кадетах ту же решимость, которая была у героев прошлых лет», — сказал Руслан Шаипов.

По словам председателя Совета депутатов Химок Сергея Малиновского, такие занятия помогают формировать уважение к истории и развивают чувство ответственности у молодежи. Он отметил, что подобные инициативы поддерживают интерес к знаниям и стремление к личному росту.