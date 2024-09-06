Образовательный центр «Точка роста» открылся в Заревской школе в Домодедове

В городском округе Домодедово открылся седьмой по счету центр «Точка роста». Ребята из Заревской школы будут углубленно изучать предметы естественно-научного и технологического профилей.

«Точка роста» открылась в рамках президентского проекта «Образование». В отделенных и сельских школах обновляют материально-техническую базу для того, чтобы ученики раскрывали творческий потенциал, проводили опыты, осваивали передовые технологии на современном оборудовании. В центрах есть все необходимое для проведения исследований и экспериментов, в том числе научные материалы.

В России требуются специалисты естественно-научного профиля. Федеральные и региональные проекты направлены на то, чтобы дети осваивали профессиональные навыки еще со школы.

«Уверена, сегодняшние школьники, которые получат прекрасную базу знаний благодаря „Точке роста“, в будущем добьются больших высот. Эти достижения непременно пойдут на благо России. Удачи!», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

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