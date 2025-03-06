Образовательный центр проекта «Профессионалитет» открылся в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском техникуме открылся образовательный кластер «Машиностроение» по федеральному проекту «Профессионалитет». В оснащении лабораторий участвовал Ликинский автобусный завод, один из основных работодателей техникума.

В новом центре будут обучаться студенты из Орехово-Зуева, Павловского Посада, Егорьевска и Шатуры. Каждый год более 700 человек смогут проходить обучение, а современное оборудование поможет им приобретать навыки, близкие к реальному производству.

Центр включает семь специализированных зон для обучения в области машиностроения, промышленной автоматизации и программирования станков с ЧПУ. Цель обучения в рамках «Профессионалитета» — развитие практических навыков и подготовка специалистов для нужд региональных предприятий.

Генеральный директор Ликинского автобусного завода Сергей Греков подчеркнул, что проект помогает быстро готовить специалистов для их производств. Главными партнерами техникума стали Ликинский автобусный завод, Демиховский машиностроительный завод, завод «Тонар» и компания «Регион». Эти предприятия предлагают выпускникам работу по специальности, хорошую зарплату, целевое обучение и карьерный рост.