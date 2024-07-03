Образовательный центр № 29 в Богородском округе отремонтируют в 2025 году
В Московской области реализуется масштабная программа капитального ремонта образовательных учреждений. Одним из проектов стал цент образования № 29 в поселке Зеленый Богородского округа.
В Минстрое Московской области сообщили, что подрядчиком выступает ООО «Т-Строй». Согласно техническому заданию, в учебном корпусе проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, заменят окна и двери, а также отремонтируют внутренние помещения.
В ведомстве уточнили, что в центре также заменят инженерные коммуникаций и установят новую мебель. Завершить работы планируется к 1 сентября 2025 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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