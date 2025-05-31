Образовательный центр для педагогов в Балашихе признали лучшим в Подмосковье

Расположенный на улице Твардовского в Балашихе Учебно-методический центр для педагогов и руководителей образовательных учреждений признали лучшим в Московской области. Комиссия из корпоративного университета развития образования высоко оценила учебное заведение по нескольким критериям.

Среди главных параметров, по которым группа экспертов выделила учреждение, были: координация деятельности наставничества, курсов повышения квалификации, организация работы городских методических объединений, проведение профессиональных конкурсов, организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников, участие в Подмосковной олимпиаде школьников, организация и работа инновационных и стажировочных площадок в округе, а также работа с одаренными детьми.

По словам директора Учебно-методического центра в Балашихе Татьяны Плодистой, лучшими учреждению помогли стать командная работа и профессионализм специалистов.

«Мы гордимся всеми сотрудниками. Сложно выбрать лучших из лучших. У нас все молодцы!» — подчеркнула она.

В Учебно-методическом центре трудятся 15 человек. Учреждение обеспечивает методическое сопровождение педагогов образовательных организаций Балашихи — всего их свыше трех тысяч человек.

«Одна из основных задач учреждения — организация дополнительного профессиональное образования педагогов и руководителей образовательных организаций. Педагоги образовательных учреждений сегодня сталкиваются с новыми вызовами. Чтобы с ними справляться, нужен профессиональный рост и повышение квалификации», — отметила Татьяна Плодистая.

Специалисты центра проводят аттестацию педагогов, разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты, проводят семинары, слеты, форумы и многое другое. Каждый год учреждение организует свыше 20 конкурсов для порядка 700 обучающихся.