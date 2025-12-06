Образовательный школьный квест выходного дня прошел в Химках

В школе «Триумф» провели научный квест выходного дня. Для участников подготовили программу, включающую творческие занятия и познавательные уроки: новогодние мастер-классы, выставки, интерактивные зоны, а также спортивные и образовательные мероприятия.

Кроме того, они ознакомились с выставками «Удивительный мир IT», «Чудеса природы», «Сердце фестиваля» и «Города-герои России».

Школьники проявили свои творческие способности на мастер-классах «По следам великих открытий», «Изготовление елочной игрушки» и «Создание новогодней открытки».

Для участников также организовали зону профориентации под названием «Наука будущего», где каждый мог попробовать создать беспилотный летательный аппарат и научиться им управлять. На виртуальной площадке прошел математический флешмоб «MathCat».

Этот квест стал ярким событием выходного дня, подарив школьникам множество положительных эмоций и новых знаний.

Школа «Триумф» зарекомендовала себя как один из лидеров в сфере образования. В этом году она вошла в рейтинг лучших школ страны по количеству выпускников, поступивших в ведущие университеты. По итогам 2024/2025 учебного года 38 выпускников получили медали особого образца, а четверо набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ.