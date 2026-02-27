Образовательный семинар для школ Московской области пройдет 27 февраля

27 февраля 2026 года пройдет региональный практический семинар «Использование результатов оценочных процедур: от диагностики проблем к эффективным решениям». Мероприятие нацелено на повышение качества образования в Московской области. В семинаре примут участие управленческие команды 49 школ с низкими образовательными результатами, а также специалисты, оказывающие методическую поддержку.

По сообщению пресс-службы Министерства образования Московской области, семинар направлен на восполнение методического пробела и предоставление участникам конкретных инструментов для системного решения проблем.

Участники ознакомятся с современными подходами к построению эффективной управленческой модели, рассмотрят типичные управленческие ошибки и пути их преодоления. Особое внимание уделят использованию результатов оценочных процедур как основе для формирования внутренней системы оценки качества образования. Участники узнают, как правильно интерпретировать данные внешних оценок и выявлять проблемные зоны в подготовке учащихся.

Центральной темой семинара станет групповая практическая работа, в ходе которой школьные команды разработают элементы дорожной карты для внедрения в практику своих школ.