Образовательный проект по развитию лидерских качеств у учителей запустят в Подмосковье

Образовательный проект для учителей запустят в Подмосковье. Он поможет педагогам улучшить лидерские качества и обменяться опытом.

Проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» начнется 9 апреля. В нем примут участие педагоги и управленцы, которые хотят повысить свои лидерские навыки.

«Проект направлен на развитие лидерских качеств педагогов и управленцев, повышение качества образования в школах региона, а также создание платформы для обмена опытом и формирования кадрового резерва руководителей в системе образования». — отметили в Минобразования Подмосковья.

В программу войдут обучающие модули, стажировки и наставничество. Отбор состоится в несколько этапов: онлайн-диагностика, видеовизитка и очная сессия.

Участники должны иметь высшее образование и иметь стаж не менее трех лет.

Подать заявку можно по ссылке.