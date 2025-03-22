Образовательный проект из Химок представили на всероссийской премии «Служение»

Директор галереи имени Горшина городского округа Химки Марина Самбур создала культурно-образовательный проект «РуссИскусс» и представила его на Всероссийской премии «Служение». Работу выдвинули в номинации «Великое наследие — для будущих поколений».

Сейчас проект из Химок проходит последний этап «Голосование экспертного совета». Победителей наградят в апреле.

Проект «РуссИскусс» знакомит учащихся школ, техникумов и вузов с изобразительным искусством XIX–XX веков. Представленные в галерее картины отражают сюжеты народных легенд и мифов. Перед тем, как создать проект, искусствоведы провели опрос среди молодежи и у знали, какие темы больше всего интересуют ребят. Школьники и студенты выбрали такие направления, как любовь, легенды и мифы, а также подвиги. Специалисты подготовили экскурсии на основе этих предпочтений.

Отметим, что проект «РуссИскусс» реализуют с 2023 года. Число молодых посетителей галереи имени Горшина увеличилось за это время на 80%. Там регулярно проходят встречи юных художников и музейных работников, мастер-классы и конкурсы творческих работ.