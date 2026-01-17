Образовательный проект для школьников запустили в Орехово-Зуеве

В округе стартовал региональный проект «Математический 1-й класс». В рамках инициативы начали работу две стажировочные площадки — на базе гимназии № 15 и Ликино-Дулевской школы № 5.

Площадки действуют с начала учебного года и направлены на повышение качества математического образования у младших школьников. На их базе педагоги обмениваются опытом и осваивают современные методики преподавания.

Первое практико-ориентированное мероприятие для учителей прошло 18 ноября 2025 года в Ликино-Дулевской школе № 5. Участники обсудили подходы к формированию базовых математических представлений, разобрали дидактические материалы и поделились эффективными практиками работы с первоклассниками.

Следующая встреча в рамках проекта состоится 10 февраля 2026 года. Педагогов, методистов и специалистов приглашают на открытые уроки.

В гимназии № 15 занятия начнутся в 8:30, в Ликино-Дулевской школе № 5 — в 11:20.