Образовательный проект для школьников «Умные каникулы» начал работу в Серпухове

В городском округе Серпухов стартовал проект «Умные каникулы» — летняя образовательная программа для школьников. В рамках гранта губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году проект охватывает два образовательных учреждения Серпухова.
Программа в школе № 19 имени Романа Катасонова и Образовательном комплексе «Эффективная школа» на базе школы № 4 предлагает разнообразные направления: спортивные, общественно-активные, патриотические, культурные и интеллектуальные занятия, а также выездные экскурсии. Особенностью проекта является возможность для каждого ребенка самостоятельно выбирать интересующие его активности.
Школа № 19 участвует в «Умных каникулах» уже третий год подряд. В этом году в программе задействованы около 1,2 тысячи учеников. Ребята осваивают киберспорт, решают нестандартные задачи, занимаются тэг-регби и другими интересными направлениями.
Для школы № 4 участие в проекте — дебют. Здесь вовлечены 1272 школьника, которые принимают участие в математических активностях, боях по физике, интенсивных курсах по русскому языку, создают театральные треки, монтируют фильмы, занимаются йогой и осваивают скейчинг.
Проект продлится до 28 июня. Временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Шимко выразил уверенность, что «Умные каникулы» помогут школьникам не только улучшить знания и расширить кругозор, но и провести лето с пользой и интересом.
Около 40% украинцев готовы к уступкам территорий
Дезертир ВСУ напал на прохожих с ножом в Амстердаме, чтобы попасть в европейскую тюрьму
Житель Брянской области разослал 150 интимных фото в попытке познакомиться и попал под суд
Половина детей мигрантов в РФ не ходит в школу
Состояние коммунальной техники проверили в двух округах Подмосковья
В Венгрии высмеяли новые санкции против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте