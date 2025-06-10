Образовательный проект для школьников «Умные каникулы» начал работу в Серпухове

В городском округе Серпухов стартовал проект «Умные каникулы» — летняя образовательная программа для школьников. В рамках гранта губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году проект охватывает два образовательных учреждения Серпухова.

Программа в школе № 19 имени Романа Катасонова и Образовательном комплексе «Эффективная школа» на базе школы № 4 предлагает разнообразные направления: спортивные, общественно-активные, патриотические, культурные и интеллектуальные занятия, а также выездные экскурсии. Особенностью проекта является возможность для каждого ребенка самостоятельно выбирать интересующие его активности.

Школа № 19 участвует в «Умных каникулах» уже третий год подряд. В этом году в программе задействованы около 1,2 тысячи учеников. Ребята осваивают киберспорт, решают нестандартные задачи, занимаются тэг-регби и другими интересными направлениями.