Образовательный проект для школьников «Пора все знать!» завершился в Подольске

Подольские школьники успешно завершили образовательный проект «Пора все знать!», который проходил на базе Подольского роддома с 25 марта. В ходе программы опытные врачи — акушеры, анестезиологи, реаниматологи, неонатологи и педиатры — не только рассказывали о своей профессиональной деятельности, но и проводили практические занятия для учеников.

Ученики 10-го естественно-научного класса школы № 34 получили 17 сертификатов, подтверждающих успешное прохождение курса. За два месяца ребята изучили 15 тематических блоков, включавших как теоретические лекции, так и мастер-классы.

«Эти два месяца пролетели как один миг! Особенно впечатлил урок по пеленанию детей — у меня отлично получилось. Уверен, эти навыки пригодятся в будущем», — поделился впечатлениями ученик 10 класса естественно-научного направления Артем Стефаненко.

Главный врач Подольского роддома Александр Скобенников отметил высокий профессионализм сотрудников и выразил благодарность врачам, педагогам и наставникам, которые проводили занятия для школьников.

Проект «Пора все знать!» стал важным этапом в развитии подросткового образования и профессиональной ориентации, помогая ребятам определиться с будущей профессией и получить первые практические навыки. В связи с этим главный врач роддома подписал соглашение о продолжении сотрудничества с директором школы № 34.