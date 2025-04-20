Образовательный музейный проект запустили в Коломне

Новый проект «От Ростиславля до Коломенского кремля» запустили в Коломне. Его посвятили сразу двум знаменательным датам — 100 летию Озер и 850-летию Коломны.
В рамках проекта посетителям краеведческого музея расскажут, куда исчез город Ростиславь, что ткали на мануфактуре Щербакова и кто оставил свой автограф на Рейхстаге. Инициатором идеи выступило Управление образования при поддержке Управления по культуре и туризму.
Наставники — а это научные сотрудники муниципальных музеев — обучат школьников азам подготовки и проведения экскурсий. К примеру, на последней встрече детям показали археологические находки и рассказали о крестьянском быте.
Добавим, что благодаря проекту школьники также посетят Троицкий храм, увидят бюст маршала бронетанковых войск Михаила Катукова и Коломенский кремль. Планируется, что экскурсиями охватят несколько тысяч ребят.
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