Образовательный музейный проект запустили в Коломне

Новый проект «От Ростиславля до Коломенского кремля» запустили в Коломне. Его посвятили сразу двум знаменательным датам — 100 летию Озер и 850-летию Коломны.

В рамках проекта посетителям краеведческого музея расскажут, куда исчез город Ростиславь, что ткали на мануфактуре Щербакова и кто оставил свой автограф на Рейхстаге. Инициатором идеи выступило Управление образования при поддержке Управления по культуре и туризму.

Наставники — а это научные сотрудники муниципальных музеев — обучат школьников азам подготовки и проведения экскурсий. К примеру, на последней встрече детям показали археологические находки и рассказали о крестьянском быте.