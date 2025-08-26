Образовательный комплекс в Софрине капитально отремонтируют

В Пушкинском округе проведут капительный ремонт Софринского образовательного комплекса на улице Полевой. Об этом сообщил подмосковный Минстрой.

Здание, построенное в 1970 году, модернизируют. Там обновят фасад и кровлю, также рабочие заменят инженерные сети и сантехнику. Будут установлены системы слежения и пожарной безопасности.

Внутренние помещения ожидает отделка, работы проведут везде, включая спортзал и пищеблок. Также в план входит установка современной мебели, оборудования и благоустройство территории.

Работы проведет ООО «Триумф» по госпрограмме капремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Образовательное учреждение откроет свои двери к сентябрю следующего года.