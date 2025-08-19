Образовательный комплекс в Пушкино отремонтируют к 1 сентября

В округе провели инспекцию хода капитального ремонта «Ашукинского образовательного комплекса», где обучается 910 учеников. В настоящее время на всех трех этажах здания активно ведутся работы по покраске стен.

Параллельно с покраской осуществляется монтаж подвесных потолков, светильников и витражей. Новые стулья и шкафы уже доставлены в образовательный комплекс и ждут своих будущих хозяев, а поставка столов ожидается на следующей неделе. Общая строительная готовность объекта превысила 90%.

«Мы на финишной прямой. Скоро дети смогут оценить перемены, которые принесут новые впечатления и повысят качество образования», — сообщил глава округа Максим Красноцветов.

В 2025 году в регионе реализуется масштабная программа капитального ремонта, охватывающая 56 школ и 42 детских сада. Завершение всех работ запланировано на 1 сентября. Капитальный ремонт «Ашукинского образовательного комплекса» является частью этой масштабной программы.