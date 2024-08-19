Образовательный комплекс со школой и детским садом построили в Нахабине

Образовательный комплекс со школой и детским садом достроили в поселке Нахабине в Красногорске. Там обустроили спортивные и музыкальные залы, стадион, библиотеку и многое другое.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, площадь комплекса превысила 16 тысяч квадратных метров. В сентябре его откроют для первых учеников.

В четырехэтажном здании обустроили детский сад на 150 мест, а также блоки начальной, основной и средней школ на 900 учеников. Внутри построили музыкальные, актовые и спортивные залы, игровые, библиотеку, столовую и другие помещения.