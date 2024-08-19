Образовательный комплекс со школой и детским садом построили в Нахабине

Фото: Минстрой МО

Образовательный комплекс со школой и детским садом достроили в поселке Нахабине в Красногорске. Там обустроили спортивные и музыкальные залы, стадион, библиотеку и многое другое.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, площадь комплекса превысила 16 тысяч квадратных метров. В сентябре его откроют для первых учеников.

В четырехэтажном здании обустроили детский сад на 150 мест, а также блоки начальной, основной и средней школ на 900 учеников. Внутри построили музыкальные, актовые и спортивные залы, игровые, библиотеку, столовую и другие помещения.

Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
1/4
Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
2/4
Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
3/4
Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
4/4

Кроме того, на территории установили физкультурную зону, места для отдыха и проведения мероприятий.

Учреждение построили с привлечением инфраструктурного кредита.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Варвары или терпилы. На какую коллизию Ален Делон обрек россиян

Думы о высоком. Почему человечество перестало мечтать о полетах в космос?

Очевидные темы. Путин и Алиев обсудили энергетику, Каспий и логистику

Ядерный шантаж Зеленского. Как вразумить узурпатора

Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте