Образовательный комплекс со школой и детсадом построят в Коломне в 2028 году

Образовательный комплекс построят на улице Добролюбова в Коломне. Он состоит из детского сада на 200 воспитанников и школы на 1100 учеников. завершить работы планируют в 2028 году.

Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчика для проведения работ уже определили. Им станет компания «Воздвижение». Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«В городе Коломна в 2028 году построим новый воспитательно-образовательный комплекс с детским садом и школой. Это будет единая неразрывная платформа для развития наших детей, в котором для каждого возраста будет свое пространство: для игр, открытий и больших побед», — сказал глава Минстроя Александр Туровский.

В образовательном комплексе обустроят мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок, медицинские кабинеты и библиотечный центр. В блоке детского сада будут групповые со спальнями, игровыми и обеденными зонами.

На территории будут работать спортивные площадки, места отдыха и прогулочные территории.