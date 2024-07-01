Образовательный комплекс построят в микрорайоне Опытное в Котельниках к 2025 году

Фото: Пресс-служба Минстроя МО

Воспитательно-образовательный комплекс для 2,4 тысячи учащихся построят в микрорайоне Опытное в Котельниках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

На данный момент рабочие приступили к устройству фундамента здания. Согласно проекту, в состав комплекса войдут школа и детский сад.

Согласно проекту, в школе обустроят учебные классы, мастерские, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, актовый и четыре спортивных зала. Помимо этого, для учащихся оборудуют библиотечно-информационный центр с IT-зоной.

Детский сад будет рассчитан на 14 групп. Для ребят обустроят кабинеты со спальнями и игровыми зонами. Территорию благоустроят — там разместят спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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