Образовательный комплекс построят в Краснознаменске в 2027 году
В Краснознаменске строят образовательный комплекс, в состав которого войдут детский сад и школа. Объект планируют открыть в следующем году.
Процесс работ проверили в Главгосстройнадзоре Подмосковья. Инспекторы установили, что процесс выполнен на 53%.
Строители уже возвели «коробку» и завершили кровельные работы. Сейчас они занимаются устройством фасадов и внутренних инженерных систем. Также они приступили к благоустройству.
Площадь здания превысит семь тысяч квадратных метров. Образовательный комплекс будет состоять из школы на 550 учеников и детского сада на 220 мест.
Здание разделят на три блока: садика, начальной, основной и старшей школы.
В школьных пространствах предусмотрят учебные классы, помещения для предпрофессиональной подготовки, спортивный и актовый залы, библиотеку, медицинский блок, а также столовую.
Для дошкольников оборудуют 10 групповых ячеек, физкультурный и музыкальный залы и прочие помещения.