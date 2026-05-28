Образовательный комплекс построят в Краснознаменске в 2027 году

В Краснознаменске строят образовательный комплекс, в состав которого войдут детский сад и школа. Объект планируют открыть в следующем году.

Процесс работ проверили в Главгосстройнадзоре Подмосковья. Инспекторы установили, что процесс выполнен на 53%.

Строители уже возвели «коробку» и завершили кровельные работы. Сейчас они занимаются устройством фасадов и внутренних инженерных систем. Также они приступили к благоустройству.

Площадь здания превысит семь тысяч квадратных метров. Образовательный комплекс будет состоять из школы на 550 учеников и детского сада на 220 мест.

Здание разделят на три блока: садика, начальной, основной и старшей школы.

В школьных пространствах предусмотрят учебные классы, помещения для предпрофессиональной подготовки, спортивный и актовый залы, библиотеку, медицинский блок, а также столовую.

Для дошкольников оборудуют 10 групповых ячеек, физкультурный и музыкальный залы и прочие помещения.