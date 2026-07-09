Образовательный комплекс построят в деревне Федурново в 2028 году

В деревне Федурново в городском округе Балашиха началось строительство нового воспитательно-образовательного комплекса. Он объединит школу на 275 учеников и детский сад на 100 мест.

Реализация проекта позволит детям получать образование рядом с домом, а школе № 18 — отказаться от обучения во вторую смену.

Строительство проводят в рамках государственной программы Московской области по развитию социальной инфраструктуры. Общая площадь комплекса составит около 8,8 тысячи квадратных метров.

В здании разместят учебные кабинеты, дошкольные группы с игровыми и спальными помещениями, спортивный зал, библиотеку, столовую полного цикла, а также кабинеты для занятий творчеством и музыкой.

Территорию учреждения благоустроят: там появятся игровые площадки, спортивные зоны, футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для баскетбола, волейбола, прыжков в длину и общей физической подготовки. Для проведения школьных мероприятий предусмотрели центральный двор.

Безопасность комплекса обеспечат система контроля доступа и камеры, подключенные к региональной системе «Безопасный регион».

Контролировать процесс строительства будет Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Завершить работы планируют в июле 2028 года.

Заказчиком проекта выступает Дирекция дорожного строительства.