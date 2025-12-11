Образовательный комплекс построили на улице Мира в Мытищах

В Мытищах завершили возведение нового образовательного комплекса «Школа Стройтекс». Учебное заведение появилось на улице Мира.

Все этапы строительства находились под постоянным контролем инспекторов Главгосстройнадзора Московской области. Специалисты следили за тем, чтобы комплекс полностью соответствовал требованиям.

Площадь школы составляет около 20 тысяч квадратных метров. В здании несколько трех- и четырехэтажных корпусов.

Внутри разместили два гимнастических зала — большой и малый, а на улице оборудовали площадки для баскетбола и волейбола, а также обустроили 100-метровую спринтерскую дорожку, ямы для прыжков в длину и воркаут-зону, которой смогут пользоваться и местные жители.

Для школьников младшего возраста создали отдельное прогулочное пространство.

«В настоящее время проходит итоговая проверка строительства школы. Подрядчик завершает пусконаладочные работы инженерных систем. После завершения итоговой проверки школа сразу будет введена в эксплуатацию», — уточнил первый заместитель руководителя Главного управления государственного строительного надзора Московской области Дмитрий Белолипецкий.

В школе будут заниматься 1100 учеников.