Образовательный комплекс «Полет» ввели в эксплуатацию в Красногорске

Комплекс «Полет» построили в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Образовательное учреждение со школой и детским садом откроют 2 сентября.

Площадь объекта составила около 25 тысяч квадратных метров. Здесь построили среднюю общеобразовательную школу на 1500 мест и детсад на 200 мест.

В дошкольном блоке разместили группы, музыкальный и физкультурный залы. Около него обустроили площадку с песочницами, качелями, игровыми комплексами и навесами.

Начальная школа рассчитана на 600 учеников, основная и старшая — на 900. В четырехэтажном здании уже появились учебные и медицинские кабинеты, мастерские, библиотеки, столовые, современные актовый и спортивный залы. Штат сотрудников составит 170 специалистов.

«В центре „Полет“ мы сделали уклон на точные науки — математику, информатику, физику и робототехнику. Также откроем здесь медиаклассы с углубленным изучением английского, предпринимательский и технологический классы. На территории сделаем спортивную площадку, она будет доступна всем жителям района», — прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Отметим, что в микрорайоне живут более пяти тысяч детей. Новое учреждение позволит снизить нагрузку на существующие детские сады и школы.

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