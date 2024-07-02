Образовательный комплекс «Полет» в Красногорске построят на год раньше срока

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Строительство образовательного комплекса со школой и детским садом в микрорайоне Павшинская Пойма вышло на финишную прямую. Готовность объекта составляет более 90%, о чем сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Строители ведут пусконаладку инженерных сетей и оборудования, собирают и расставляют новую мебель по кабинетам. Во дворе проводят озеленение, устройство тротуаров, монтаж детских игровых комплексов.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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Строители сдают комплекс с опережением — на год раньше срока по контракту. Новое учреждение, рассчитанное на 1,7 тысячи мест, откроют 1 сентября. Школа примет 1,5 тысячи детей, детский сад — 200.

В июне губернатор Подмосковья  Андрей Воробьев встретился с выпускниками из разных городов региона и поздравил ребят с этим знаковым событием. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников Подмосковья, а девятые — 95 тысяч.

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