Образовательный комплекс № 11 открыли после капремонта в Пушкино

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Образовательный комплекс после капитального ремонта открыли в селе Братовщина городского округа Пушкинский. Здание обновляли в рамках президентской программы с января.

В школе отремонтировали классы, столовую, заменили санузлы, двери и окна. Провели инженерные коммуникации. В спортзале отремонтировали пол и установили новые баскетбольные щиты. Здание стало гораздо удобнее и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В ведомстве отметили, что всего к началу учебного года в Подмосковье отремонтировали 40 школ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Третье сентября: Михаил Шуфутинский и его русско-еврейская шырь

«Это пиар». Юрист — о просьбе Долиной обеспечить ей госзащиту

Belkin Alexey/news.ru

Турецкий теленок. Что стоит за желанием Анкары присоединиться к БРИКС

Eduardo Parra/Keystone Press Agency

«Едва не отрезало от внешнего мира». Пламя стеной подошло к станице Романовской

ГУ МЧС России по Ростовской области

Я календарь переверну… Как зародился Шуфутинов день

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте