Образовательный комплекс № 11 открыли после капремонта в Пушкино

Образовательный комплекс после капитального ремонта открыли в селе Братовщина городского округа Пушкинский. Здание обновляли в рамках президентской программы с января.

В школе отремонтировали классы, столовую, заменили санузлы, двери и окна. Провели инженерные коммуникации. В спортзале отремонтировали пол и установили новые баскетбольные щиты. Здание стало гораздо удобнее и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В ведомстве отметили, что всего к началу учебного года в Подмосковье отремонтировали 40 школ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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