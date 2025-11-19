Образовательный комплекс № 7 в Пушкино отремонтируют к сентябрю 2026 года

Учебный корпус Образовательного комплекса № 7 капитально отремонтируют в Пушкино. Завершить работы планируют к сентябрю 2026 года.

Подрядчик уже приступил к работам в здании на Кольцовской улице.

Как рассказали в региональном Минстрое, площадь здания составляет 3,7 тысячи квадратных метров, его построили в 1957 году. Там обновят кровлю, фасад, коммуникации, сантехническое оборудование, а также системы видеонаблюдения и пожарной безопасности

«Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования», — добавил глава ведомства Александр Туровский.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».