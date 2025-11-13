Образовательный комплекс № 7 в Пушкине закроют на капитальный ремонт 15 ноября

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов побывал в «Образовательном комплексе № 7», здание которого закроют на капитальный ремонт. Уже с 15 ноября объект передадут подрядчику для выполнения демонтажных работ.

Максим Красноцветов обсудил с коллегами организацию учебного процесса во время ремонта. Часть школьников продолжат обучение в корпусе № 1 «Образовательного комплекса № 7». Остальных ребят разместят в здании детского сада.

По словам руководителя муниципалитета, параллельно специалисты работают над проектом образовательного учреждения.

«Размещать пищеблок изначально не планировали, поэтому проектировщик будет размещать его отдельно, в соответствии с нормативной документацией. Еще нужно обратить внимание на спортивный зал, он находится на минус первом этаже. Там необходимо установить систему вентиляции», — сказал Максим Красноцветов.

Глава округа Пушкинский также отметил, что школа занимает значительную площадь — почти два гектара. Там планируют разместить спортивную зону, где смогут заниматься как учащиеся, так и местные жители.

Напомним, что в 2026 году году в муниципалитете обновят четыре школы и два детских сада.