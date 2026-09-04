Образовательный комплекс № 7 открыли после капремонта в Пушкино

В День знаний глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым посетил образовательный комплекс № 7 в микрорайоне Клязьма. Обновленное здание 1957 года постройки 1 сентября встретило порядка 500 учеников.

Сердцем художественного преображения школы стал проект творческой мастерской Алексея Шилова «Моя школа — моя история». Росписи на стенах рассказывают ребятам о том, как в конце XIX века берега Клязьмы стали местом притяжения творческой интеллигенции. Параллельно с художественной задумкой в школе провели масштабную техническую работу. Строители выполнили замену коммуникаций, внутреннюю отделку помещений, привели в порядок фасад и входные группы.

Глава округа посетил отремонтированные помещения и кабинеты, пообщался с учителями и ребятами.

«Больше 3 тысяч учеников сегодня первый раз перешагнули пороги общеобразовательных учреждений. Четыре общеобразовательные школы в округе Пушкинский благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева были капитально отремонтированы. Всего за последние несколько лет госпрограмму обновления социальных объектов прошло 19 общеобразовательных учреждений. За последние пять лет построено шесть новых школ», — отметил Максим Красноцветов.