Образовательный класс для детей-инвалидов открыли в библиотеке Коломны

Для детей с ментальными нарушениями и расстройством аутистического спектра в библиотеке Коломны организовали новое образовательное пространство.Там будут проводить групповые и индивидуальные занятия по специальным программам.

Чтобы создать благоприятную атмосферу для обучения и развития, кабинет обеспечили всеми необходимыми материалами. Там проведут специальные занятия для развития у детей социальных навыков, эмоционального интеллекта и креативности. Это поможет ребятам лучше адаптироваться в жизни и находить общий язык с другими людьми.

«Такой кабинет станет важным шагом на пути к гармоничному развитию детей и их успешной интеграции в общество», — отметили авторы проекта.

Занятия в развивающем кабинете пройдут бесплатно и по предварительной записи по номеру: +7 (916) 468-75-69.

Отметим, что в этом году авторы проекта «Колычевские цветы» получили финансовую поддержку в рамках программы «Росмолодежь.Гранты».

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