Образовательный интенсив для волонтеров начался в Красногорске

В программе обучения — как лекционные блоки, так и практические занятия. Особое внимание уделяется подготовке «Добрых уроков», которые волонтеры проведут в школах Московской области уже после завершения обучения.

«Есть волонтеры-экологи, волонтеры-медики, есть волонтеры-спасатели культуры. По факту, мы охватываем все направления. И волонтерство — это та деятельность, где ты можешь себя попробовать совершенно в любых направлениях, в любых специальностях, и определиться, возможно, в своем дальнейшем профессиональном пути», — рассказала окружной координатор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Елизавета Федорова.