Образовательный интенсив для педагогов проведут в Дмитрове до 25 октября

Педагоги из Дмитрова примут участие в образовательном интенсиве, который пройдет с 21 по 25 октября. Мероприятие объединит 300 человек из 56 регионов страны.

В образовательном интенсиве «Современные подходы к воспитанию в организациях среднего профессионального образования» примут участие заместители директоров по воспитательной работе, кураторы учебных групп, ответственные за воспитательную работу.

Педагоги прослушают лекции на тему воспитания молодежи в заведениях среднего профессионального образования. Спикером выступит кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Надежда Новикова. Собравшиеся также встретятся с директором департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктором Неумывакиным.

«Проведение таких образовательных интенсивов для педагогов — это важный шаг в развитии системы воспитания в образовательных учреждениях. Обмен опытом и получение новых знаний помогут нашим преподавателям стать еще более эффективными в своей работе и внести значительный вклад в будущее наших студентов», — сказала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

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