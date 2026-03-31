Образовательный форум прошел в Богородском округе

С 27 по 29 марта в оздоровительном центре «Горизонт» в Клину состоялся образовательный форум «ТОПы Подмосковья». В нем приняли участие 120 подростков из трудовых отрядов Московской области, включая команду «Позитив» из Ногинска.

Участники провели три дня в насыщенной программе, направленной на развитие лидерских и медийных навыков. Подростки познакомились с возможностями профессионального роста, обсудили выбор будущей специальности и отработали навыки командной работы.

Представители ногинского филиала Университета просвещения активно включились в образовательный процесс. Они посетили интерактив «Как выбрать работу?», где разобрали ключевые подходы к поиску занятости. Отдельное внимание уделили правовым вопросам. На лекции о трудоустройстве несовершеннолетних участники изучили основные нормы и требования законодательства.

Практическая часть программы включала квест «Карта возможностей с РСО». Задания потребовали быстрого принятия решений и слаженной работы в группе. Участники показали высокий уровень вовлеченности и инициативы.

Параллельно проходила медиашкола «Кузница». Обучение строилось на практике. Подростки создавали публикации, снимали видеоролики и формировали собственные портфолио. Такой формат позволил быстро освоить базовые инструменты работы с контентом.

«Мы получили полезный опыт и поняли, как применять знания на практике. Эти навыки точно пригодятся в будущем», — поделился один из участников отряда «Позитив».

Форум прошел в рамках проекта «Школа профессионалов „ПроТОПов“, который направлен на развитие компетенций у молодежи региона.