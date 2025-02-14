Образовательный форум о развитии беспилотной авиации прошел в Люберцах

Образовательный форум р пазвитии беспилотных авиационных систем прошел в инженерно-технологическом лицее в Люберцах. В нем приняли участие 600 школьников и педагогов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, форум направлен на привлечение школьников к высокотехнологичным профессиям в области авиации.

На мероприятии продемонстрировали модель интеграции образовательных программ с предприятиями. Это стало возможно благодаря сотрудничеству между лицеем, техникумом имени Королева, Люберецким техникумом имени Гагарина, Московским авиационным институтом и компанией «Вертолеты России». Партнерство позволило создать уникальные программы обучения.

Кроме того, на форуме представили итоги участия молодежи в федеральном проекте «Молодые профессионалы» по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

В министерстве добавили, что для директоров учреждений прошла конференция, на которой обсудили реализацию программы и разработали предложения для стратегии развития образования до 2036 года.