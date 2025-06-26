Образовательный фестиваль «Серебристые облака» пройдет в Кашире 4 и 5 июля

Фестиваль «Серебристые облака», посвященный одноименному природному явлению, которое можно наблюдать в летние сумерки, состоится в Кашире 4 и 5 июля. Научно-популярную программу мероприятия совместят с развлекательными активностями.

В Каширском краеведческом музее 4 июня пройдет круглый стол с участием ученых из Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук, сотрудников московского музея космонавтики, астрономов и космонавтов. Гостей ждут тематические мастер-классы, выставки и познавательные экскурсии.

На следующий день праздник переместится на городскую набережную. Посетители смогут побывать на научном шоу и принять участие в спортивных состязаниях. Для гостей также подготовили концерт местных творческих коллективов, необычный показ «Космическая мода», выступление группы «Нетанцы» и Максима Зайца и огненное шоу.

Фестиваль проводится с 2009 года в память об астрономе Николае Гришине, который четверть века изучал серебристые облака.