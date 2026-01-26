Образовательные викторины провели ко Дню студента в гимназии Волоколамска

В Волоколамске в Гимназии № 1 прошли образовательные викторины, приуроченные к двойному празднику — Дню российского студенчества и 25-летию присвоения учебному заведению статуса гимназии. Мероприятие объединило учебный процесс с праздничной атмосферой, сделав главными героями самих учеников.

Командные соревнования развернулись в просторных школьных рекреациях, что позволило вовлечь большое количество ребят из разных параллелей. Вопросы викторины охватывали историю, обществознание и другие дисциплины, требуя от участников не только знаний, но и логики, нестандартного мышления и умения работать в команде. Победители получили грамоты и сладкие призы.

Торжественную часть праздника продолжили в актовом зале, где почетным гостем стала глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Она отметила, что гимназия по праву входит в число лучших в Подмосковье. Директор школы Ирина Дымова подвела итоги года и вручила отличившимся ученикам почетные грамоты «Лидер гимназии» за достижения в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.