Образовательные учреждения во Фрязине укомплектовали кадрами

В школах во Фрязине работают 1045 человек. К 1 сентября все образовательные учреждения округа укомплектованы педагогами на 100%.

Вопрос подготовки к новому учебному году обсудили на совещании в администрации округа. Специальная комиссия уже начала проводить приемку образовательных заведений.

Также в преддверии Дня знаний автоинспекторы оценивают состояние улично-дорожной сети рядом со школами и детскими садами. Они проверяют наличие и работоспособность светофоров, пешеходных переходов и разметки. Задачу обеспечить безопасность детей поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На совещании рассказали, что все учреждения полностью укомплектованы кадрами. В школах города работает 689 педагогических работников и 356 учителей.

Глава Фрязина также поднял вопрос о подготовке к зиме. К 15 сентября система ЖКХ города должна быть готова к новому отопительному сезону на 100%. Сейчас гидравлические испытания, опрессовка труб и подготовка сетей идут по графику. Коммунальщики занимаются заготовкой материальных ресурсов и оборудования, проводят учения.

Участники встречи также разобрали жалобы, поступившие за неделю от жителей. В основном, они касались уборки дворов, вывоза мусора и содержания домов. Все нарушения глава города Дмитрий Воробьев поручил исправить максимально оперативно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».