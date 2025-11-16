Образовательные учреждения в Серпухове получили федеральный знак качества

Две школы и колледж в Серпухове получили федеральный знак качества образования. Проект анонсировали в Рособрнадзоре для выявления и поощрения сильных школ.

Серпуховская школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов получила знак качества в направлении «Высокие образовательные результаты».

Губернский колледж стал одним из лучших в направлении «Высокая культура оценивания». Знак также присвоили 77 учреждениям Московской области. В их число вошла школа № 18.

Отметим, в Серпухове делают все возможное для развития образования. В округе привлекают педагогические кадры, капитально ремонтируют школы и оснащают их современным оборудованием.