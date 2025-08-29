Образовательные учреждения Щелкова подготовили к новому учебному году

Как отметил Булгаков, работы в школах и детских садах завершены в полном объеме. Капитально отремонтированы лицей № 14, школы № 21 в Серково и № 24 в Монино. В 91 здании проведен текущий ремонт: благоустроены территории, обновлены входные группы и внутренние помещения, заменены малые архитектурные формы. В новом учебном году откроются два современных стадиона при школах № 3 и № 16.

Особое внимание уделили вопросам безопасности детей. Все 36 пешеходных переходов к школам и детским садам округа приведены в порядок: заменены ограждения, нанесена разметка, установлены новые светофоры и освещение. На Центральной улице появились два «умных» перехода, а еще на трех участках — проекционные.

По результатам регионального мониторинга Щелковские школы демонстрируют высокие показатели: 16 образовательных учреждений вошли в «зеленую зону», а гимназия № 6 и школа № 17 — в число ста лучших в Подмосковье.

В рамках совещания также обсудили подготовку округа к осенне-зимнему периоду. В центре внимания — удаление сухостоя, промывка ливневых колодцев и ямочный ремонт. Управляющие компании уже показывают высокий уровень готовности к отопительному сезону, средний показатель составляет 86%.

«Мы должны обеспечить максимально комфортные и безопасные условия для школьников и педагогов. Новый учебный год дети должны встретить в обновлённых школах, а родители — быть уверенными в их безопасности», — подчеркнул Андрей Булгаков.