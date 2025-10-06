Образовательные учреждения отремонтируют в Серпухове

В Серпухове полным ходом идет масштабная кампания по модернизации образовательных учреждений. В текущем учебном году в округе будет произведен капитальный ремонт четырех школ и двух детских садов.

Глава округа Алексей Шимко и депутат окружного Совета Наталья Боровских провели выездное совещание, в ходе которого оценили ход ремонтных работ в школе № 7 Центра непрерывного образования и школе № 10. Особое внимание было уделено соблюдению сроков и качеству выполняемых работ.

Активные работы ведутся в обеих школах полным ходом. Демонтажные работы выполнены уже на 80 процентов. Специалисты занимаются демонтажем старых конструкций и подготовкой к монтажу новых. В настоящее время основные усилия сосредоточены на демонтаже и устройстве кровли. В ближайшее время ожидается поставка оконных конструкций. Первые партии планируется доставить к середине октября, а завершить установку окон к концу ноября. Приоритетная задача — успеть закрыть тепловой контур зданий до наступления холодов. Это позволит приступить к внутренним отделочным работам и модернизации инженерных систем, включая системы отопления, вентиляции и электроснабжения.

Ученики школы № 7 на время проведения капитального ремонта распределены между пристройкой родной школы, а также школами № 9 и № 13. Учащихся школы № 10 временно разместили в здании начальной школы и дошкольном отделении № 3 «Ромашка» школы № 10, а также в школе № 3.